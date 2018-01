Italiaanse snelheidsduivel van de weg gehaald bij Zaamslagveer

Politieauto met zwaailicht (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Een agent zag de Italiaan vrijdagmiddag rijden bij Vogelwaarde. Zijn rijgedrag viel nogal op, niet alleen omdat hij met hoge snelheid wegreed richting Terhole, maar vooral ook omdat hij daarbij zoveel gas gaf dat er grote zwarte rookpluimen uit zijn uitlaat kwamen.

Zwaailichten en sirene

De agent ging er achteraan. Daarbij werden snelheden gemeten van tussen de 170 en 200 kilometer per uur, op wegen waar je niet harder mag dan tachtig. Hoewel de agent met zwaailichten en sirene duidelijk maakte dat de Italiaan zijn auto aan de kant moest zetten, bleef die doorrijden en andere weggebruikers inhalen.

Uiteindelijk werd hij bij Zaamslagveer aan de kant gezet. Hij moest meteen zijn rijbewijs inleveren. Op het politiebureau bleek vervolgens uit de ademanalyse dat hij te veel had gedronken, hij had anderhalf keer de toegestane limiet op. Hij heeft een dagvaarding gekregen en moet zich op 20 april a.s. voor de politierechter verantwoorden.