TOP maakt pas op de plaats na nederlaag

Voorafgaand aan dit duel hadden beide teams evenveel punten (8) verzameld uit de eerste zes wedstrijden. Na een korte winterstop, waarin toch het nodige gebeurde bij de vereniging uit Arnemuiden (Petra van Belzen nam afscheid als selectiespeelster omdat ze zwanger is en trainer Arco Goedkoop kondigde aan na dit seizoen te stoppen bij TOP), speelde TOP vandaag tegen DeetosSnel.

De gehele eerste helft ging het gelijk op tussen de twee teams. Bij TOP was er een basisplaats voor Willemijn Bouwens, zij speelde in plaats van Petra van Belzen die nog wel op de bank zat en zelfs nog inviel in de tweede helft. TOP zat voor de rust net aan de goede kant van de score: 10-11. Maar kreeg in de gehele wedstrijd, maar moeilijk grip op DeetosSnel-speler Jimin de Vries. Hij zou uiteindelijk 10 van de 24 Dordrechtse treffers maken. Halverwege de tweede helft liep de vijfmalig winnaar van het nationale zaalkampioenschap weg bij TOP en wist uiteindelijk met 24-19 te winnen.

Door de nederlaag zakt TOP Arnemuiden naar de vijfde plaats in de hoofdklasse. Aanstaande zaterdag speelt TOP thuis tegen laagvlieger Die Haghe.

Scores TOP

Jurriaan Bouwens: 5

Dylan Gillissen: 3

Jorian Schroevers: 3

Willemijn Bouwens: 2

Jurgen Janse: 2

Sander Kloet: 1

Demi Mondeel: 1

Jeanine Marijs: 1

Emmelie Bouwens: 1