Drie autobranden in Westkapelle in één nacht

Brandweer (foto: Omroep Zeeland)

De eerste melding kwam binnen om 0.30 uur en ging over autobranden aan de Weverijstraat en de Nieuwe Dijkstraat. Iets na 01.00 uur kwam daar de melding van de autobrand aan de Molenwal bij. Of de branden zijn ontstaan door ongelukken of door brandstichting is nog niet bekend.

De politie onderzoekt de autobranden. Naast politie en brandweer is ook een ambulance opgeroepen. Of er bij de branden ook daadwerkelijk iemand gewond is geraakt is nog niet bekendgemaakt.