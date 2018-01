Zesde plaats voor Hoondert in vijfde etappe Africa ECO Race

Adwin Hoondert na afloop van de vijfde etappe in de Africa ECO Race (foto: Rallymaniacs)

De laatste rit voor de rustdag verliep voorspoedig voor Hoondert. "Het roadbook klopte niet helemaal, waardoor het wel goed opletten was, maar verder was het gewoon lange halen snel thuis: volle patat rechtuit."

Op advies van monteur Wilko Hoefnagels deed Hoondert het rustig aan. "We hadden geen zin in nieuwe ellende. Maar zelfs met een tandje minder ging het de hele dag hard. Beide dieseltanks zijn bijna leeg, dus dan weet je het wel."

Hoonder moest door de problemen in de vierde etappe bij aanvang van de vijfde etappe in de achterhoede starten. Toch kon hij opschuiven en zonder kleerscheuren de etappe voltooien. "Nu lekker een dagje rust en dan gaan we maandag weer fris en wel het zand in", kijkt Hoondert tot slot optimistisch vooruit.

Beluister hieronder de volledige reactie van Adwin Hoondert:

Reactie Adwin Hoondert na Africa ECO Race etappe 5