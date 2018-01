Radio-icoon Peter van Dam (65) overleden

Voormalig radiopresentator Peter van Dam overleden (foto: Omroep Zeeland)

Peter van Dam, wiens echte naam Peter Nijdens was, debuteerde in 1972 als dj bij zeezender Radio 199, later Radio Caroline, en maakte daarna programma's bij Radio Atlantis en Radio Mi Amigo.

Populair

In 1977 vertrok hij naar Hilversum, waar hij in dienst kwam van de TROS, de AVRO en de KRO. Vooral zijn radioprogramma Manneke Pop was in die tijd erg populair.

Na zijn Nederlandse periode kreeg Van Dam onder meer programma's bij Radio Luxemburg en werd hij één van de vaste stemmen van de Vlaamse televisie voor trailers en voice-overs. Ook kreeg hij bekendheid als presentator van Radio 10 en Radio Flandria.

Mi Amigo International

Eind 2011 zette hij op het Griekse eiland Karpathos nog een radiostation voor toeristen op. Tot kort voor zijn overlijden presenteerde Peter van Dam nog Manneke Pop bij Mi Amigo International in Spanje.