Lekzand, waar ligt dat eigenlijk? Nou, nergens dus... (foto: SBS6)

De makers hebben expres een fictief Zeeuws-Vlaams dorp bedacht voor de serie, naar eigen zeggen omdat het anders een te zware belasting zou zijn voor een klein dorp als bijvoorbeeld Retranchement, als er een hele zomer lang allerlei filmcrews rondlopen.

Wel zo praktisch

Zoals de oplettende kijker wellicht kan zien aan de architectuur van de huizen zijn de meeste scenes niet in Zeeland opgenomen. De makers kozen voor Noord-Holland, dat was wel zo praktisch gezien de reistijd, maar er zijn voor de serie ook opnames gemaakt in het Zeeuws-Vlaamse natuurgebied het Zwin en in de binnenstad van Goes.



Teaser voor de serie Zomer in Zeeland

De Nederlandse versie van de serie is gebaseerd op een Australisch origineel, met de naam 800 words. Die speelt zich af in een klein dorp in Nieuw-Zeeland, wat in de serie wordt neergezet als ver en afgelegen.

Afgelegen

Daarom hebben de makers voor de Nederlandse versie gekozen voor Zeeuws-Vlaanderen, in hun ogen ongetwijfeld het meest afgelegen deel van Nederland. Bovendien is de overstap van Nieuw-Zeeland naar oud Zeeland een logische zet.

Zeeuws-Vlaanderen is de laatste tijd sowieso erg populair bij makers van films en series. Zo werd daar de film Weg van jou opgenomen en starten binnenkort de opnames voor een thrillerreeks die zich in Zeeuws-Vlaanderen afspeelt: Grenslanders.

Net als in het Australische origineel gaat Zomer in Zeeland over een stadse hoofdpersoon die naar een achterafdorpje verhuist en langzamerhand zijn nieuwe thuis steeds meer gaat waarderen, met onderweg uiteraard wat komische misverstanden.

Tweede teaser voor de serie Zomer in Zeeland

In de Nederlandse versie wordt die hoofdpersoon, Sjors Mulder, gespeeld door Daniël Boissevain. Na het overlijden van zijn vrouw verhuist hij met twee tieners, gespeeld door Pip Pellens en Tonko Bossen, van Amsterdam naar 'Lekzand'. De eerste aflevering gaat morgenavond om 20.30 uur op televisie in première bij SBS6, maar die aflevering is nu al te zien op internet.