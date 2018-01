Forza Gymnastica opent nieuwe serie Onze Club

Bij Forza Gymnastica worden veel verschillende takken van de turnsport beoefend. Zo zijn er de ringen, de vloer, de rekstok, de brug en de balk en wordt er aan acrogym en veel met trampolines gedaan. Onze Club laat de veelzijdigheid van de vereniging uit Goes zien.

Battle

In het nieuwe seizoen van Onze Club draait elke uitzending om een battle. De vereniging die de hoofdrol speelt traint presentator Jan-Jaap en verzint een battle: een opdracht uit die tak van sport die gedurende de uitzending geoefend wordt en aan het eind van Onze Club gedaan moet worden. Bij Forza Gymnastica is dat een oefening uit het acrogym. De vraag of de battle gehaald wordt of niet.

Onze Club is iedere zondagavond om 18.10 uur op televisie en wordt ieder halfuur herhaald. Iedere week wordt een andere tak van sport belicht. Volgende week zijn we te gast bij korfbalvereniging TOP Arnemuiden.