Frank van Damme langer bij Philippine

Frank van Damme is ook volgend jaar de trainer van Philippine. De Belg is bezig aan zijn eerste seizoen bij de zondag derdeklasser. Hij is bij de Zeeuws-Vlaamse ploeg de opvolger van Dennis de Nooijer.

Frank van Damme is een jaar langer de hoofdtrainer van Philippine (foto: Omroep Zeeland) Naast Frank van Damme heeft ook assistent-trainer Danny de Vrieze zijn overeenkomst met een jaar verlengd .Momenteel staat Philippine vierde met negentien punten uit tien wedstrijden.