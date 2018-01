Angst voor pyromaan in Westkapelle, politie zoekt getuigen

De politie wil vooral in contact komen met drie getuigen die rond 00.55 uur bij de vuurtoren van Westkapelle stonden. Daar stonden drie jongens, of meisjes, twee met een fiets en één met een scooter. Zij hebben mogelijk extra informatie over wie de branden heeft aangestoken, vermoedt de politie.

Afgelopen nacht is gestart met het onderzoek. Sporen zijn veilig gesteld en er is gesproken met buurtbewoners en getuigen. Dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

In vlammen op

In iets meer dan een half uur gingen vannacht drie auto's in vlammen op aan de Nieuwe Dijkstraat, de Kerkeweg en de Molenwal. De politie gaat er vanuit dat de branden zijn aangestoken. Alle drie de afgebrande auto's zijn voor onderzoek in beslag genomen.

De branden trokken veel bekijks in Westkapelle en agenten hebben behalve van de gedupeerden ook verklaringen opgenomen van meerdere getuigen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Geen extra patrouilles

Er komen volgens de politie geen extra patrouilles. Wel wordt Westkapelle meegenomen in de reguliere surveillanceronde.

