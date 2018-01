Zeeuws Orkest breekt alle records

Zoals gebruikelijk bij de nieuwjaarsconcerten is ook dit jaar weer een bekende muzikant gestrikt. Dit jaar speelt bandoneonist Carel Kraayenhof mee tijdens de concerten. Kraayenhof werd bij het grote publiek bekend in 2002, toen hij op het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima mocht spelen.

Gaat om de muziek

Kraayenhof vindt het 'een genot' om met het Zeeuws Orkest te repeteren en later deze week te spelen. "Het is fijn om te merken dat als je aan het repeteren bent, en het volgens de cao tijd voor pauze is, mensen blijven zitten, omdat ze het nog willen afmaken." Dat is volgens de bandoneonist een goed teken, "omdat het dan echt om de muziek gaat".

Carel Kraayenhof geeft aan het Zeeuws Orkest een aantal aanwijzingen en tips (foto: Omroep Zeeland )

Hij vindt het daarnaast ook bijzonder knap dat het Zeeuws Orkest er elk jaar weer in slaagt om een grote naam naar Zeeland te halen. "Dat is heel fijn. Want ik weet dat het een gevecht is om het voor elkaar te krijgen", zegt Kraayenhof "Je moet per slot van rekening wel voldoende sponsors vinden en het hele orkest klaarstomen."

Behalve Kraayenhof is er nog een speciale gast. Het orkest geeft elk jaar een Zeeuws talent de ruimte. Dit jaar is de keuze gevallen op de 20-jarige gitarist Julio Melio uit Heinkenszand. Dat is volgens Rob Bakker van het Zeeuws Orkest bijzonder, omdat het niet vaak voorkomt dat een solo-gitarist meespeelt met een symfonie-orkest.

Generale repetitie Zeeuws Orkest

Melio vindt het zelf ook bijzonder, hoewel het zijn zenuwen niet verhoogt. "Die zijn op een normaal niveau. Ik heb gewoon gezonde spanning", hoewel hij er niet helemaal nuchter onder blijft: "Ik vrees dat het later van de week wel meer wordt, omdat ik dan voor publiek moet optreden."

De 20-jarige Julio Melio uit Heinkenszand speelt tijdens het concert een gitaarsolo (foto: Omroep Zeeland )

Dat hij als talent is bestempeld, vindt hij fijn maar niet bijzonder genoeg om er zijn studiekeuze op aan te passen. Melio studeert momenteel scheikunde in Eindhoven. En die studiekeuze zit zijn liefde voor muziek niet in de weg, integendeel juist: "Door de muziek gaat mijn scheikunde beter en andersom. In de muziek kan ik mijn gevoel kwijt en heb ik afleiding."

Goede keuze

Carel Kraayenhof vindt het niet jammer dat Melio voor scheikunde heeft gekozen en niet voor bijvoorbeeld het conservatorium. "Het is bitter om te zeggen, maar ik zou mijn eigen zoon ook niet aanraden om fulltime voor de muziek te kiezen in deze tijd."