Politie pakt minderjarige inbrekers op bij school

De politie heeft gisteravond twee minderjarige verdachten opgepakt in Middelburg voor een inbraak een school aan de Korczakstraat. Het gaat om twee jongens van 15 en 17 jaar. Of ze bij de inbraak iets hebben buitgemaakt is niet bekend.

Inbrekers hebben een raam ingeslagen om binnen te komen bij deze school in Middelburg (foto: Politieteam Walcheren) Een getuige zag rond 20.30 uur dat er mensen met zaklampen door de school liepen, vertrouwde het niet en belde de politie. De getuige gaf daarbij ook een duidelijk signalement door van de daders. Ruit ingeslagen Een hondengeleider van de politie was als eerste ter plaatse. Hij zag dat er inderdaad een ruit was ingeslagen om binnen te komen. Vervolgens zijn meerdere politie-eenheden gaan zoeken naar de daders in de omgeving van de school. De agenten vonden de twee aangehouden verdachten op de Koninginnelaan. Ze voldeden aan het signalement van de getuige en hadden bovendien allebei een zaklamp, werkhandschoenen en een bivakmuts bij zich. Ze zijn opgepakt en naar een politiecel in Torentijd gebracht.