Deel dit artikel:











Wat vind jij van jouw gemeentebestuur?

Wordt bij jou de vuilnis niet vaak genoeg opgehaald? Of ben je het er niet mee eens dat jouw gemeentebestuur lege panden jarenlang laat verkrotten? Doe dan mee aan de enquête Gemeentepolitiek van Omroep Zeeland, in samenwerking met de andere regionale omroepen. Met het oog op de komende raadsverkiezingen in maart willen we weten waar in jouw gemeente de schoen wringt.

Gemeentebestuur: méér dan alleen paspoortenverstrekker (foto: Omroep Zeeland) Er gebeurt in het gemeentehuis meer dan alleen maar het aanmaken van nieuwe paspoorten. Ga naar de enquête Gemeentepolitiek en geef jouw mening. Je kunt drie dingen aankruisen waarvan je vindt dat het gemeentebestuur dat goed doet, plus drie dingen waarvan je vindt dat die slecht worden gedaan. Ook wordt gevraagd of je vindt dat jouw gemeente moet fuseren met de buurgemeenten. Of misschien vind je dat jou gemeente nu al te groot is om goed bestuurd te kunnen worden. De verkiezingen komen eraan Op woensdag 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De resultaten van de enquête worden gebruikt in de aanloop naar deze verkiezingen om vragen te stellen aan de partijen die deelnemen. Lees ook: Enquête Gemeentepolitiek