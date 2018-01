Zeeland wordt wakker: pyromaan, orkestrecords en enquête-oproep

Zwartgeblakerde parkeerplaatsen in Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Pyromaan

Inwoners van Westkapelle zijn bang dat ook hun auto in vlammen opgaat, na de drie autobranden daar in ruim een half van afgelopen weekend. Er wordt volop gespeculeerd: er zou een pyromaan actief zijn, of het zou gaan om een vergelding tussen meerdere dorpsbewoners. Van de de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor.

Orkestrecord

Het Zeeuws orkest stevent af op een record. Nog nooit zijn er zoveel kaarten voor de traditionele nieuwjaarsconcerten verkocht als dit jaar. Met tot nu toe 1800 verkochte kaarten zijn er nog nauwelijks plekken vrij. Zoals gebruikelijk bij de nieuwjaarsconcerten is ook dit jaar weer een bekende muzikant gestrikt. Dit jaar speelt bandoneonist Carel Kraayenhof mee tijdens de concerten. Kraayenhof werd bij het grote publiek bekend in 2002, toen hij op het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima mocht spelen.

De gemeenteraadsverkiezingen: stem mee! (foto: Omroep Zeeland)

Enquête-oproep: Wat vindt jij van jouw gemeente?

Wordt bij jou de vuilnis niet vaak genoeg opgehaald? Of ben je het er niet mee eens dat jouw gemeentebestuur lege pandjes jarenlang laat verkrotten? Doe dan mee aan de enquête Gemeentepolitiek van Omroep Zeeland, in samenwerking met de andere regionale omroepen. Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart willen we weten waar in jouw gemeente de schoen wringt.

Veranderingen 2018 (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe regels

Het minimumloon is omhoog gegaan. Net als de AOW-leeftijd. De eisen in de kinderopvang zijn strenger geworden en we mogen minder lenen bij de aankoop van een huis. Het is een greep uit de vele veranderingen in wetten en regels die per 2018 zijn ingevoerd. We hebben er een paar voor je op een rijtje gezet.

Een fletse winterzon beschijnt een paalhoofd bij Dishoek (foto: Herman Clement uit Kapelle)

Het weer

De bewolking voert de boventoon, maar het blijft wel droog. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur stijgt naar 4 a 5 graden, maar vanwege een matige tot krachtige oostelijke wind, voelt het veel kouder aan.