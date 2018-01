Wat verandert er voor jou in 2018?

Meer eigen geld gebruiken en minder lenen om een woning te kopen. De overheid wil de hypotheekschulden van mensen met een koophuis verminderen. Sinds 1 januari 2018 mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van het koophuis.

Tienduizend euro eigen geld

Volgens Henk Daalhuizen, financieel adviseur bij De Hypotheekshop in Middelburg een goede maatregel. "Begin jaren negentig kon je wel meer dan tien procent boven de koopprijs meefinancieren in een hypotheek. Door de economische crisis zijn maatregelen genomen. Nu heb je wel tienduizend euro aan eigen geld nodig als je een woning van twee ton koopt om bijvoorbeeld te kosten koper te betalen."

De woningmarkt trekt aan, soms leidt dat tot biedingen boven de vraagprijs (foto: Omroep Zeeland)

Tot minder hypotheken heeft de nieuwe maatregel echter nog niet geleid in Zeeland volgens Henk Daalhuizen. "Zeeuwen hebben toch vaak wel wat spaargeld. Ook zie je dat familie bijspringt in de vorm van een schenking bijvoorbeeld."

Ontplofte woningmarkt

In de Randstad worden steeds vaker woningen boven de vraagprijs verkocht, ook in onze provincie komt dat wel eens voor. "We zien het wel eens, maar wel minder dan in bepaalde steden. Het is een zorgelijke ontwikkeling. We moeten ervoor zorgen dat de woningmarkt niet weer gaat ontploffen."

Ook voor de kinderopvang is er van alles veranderd per 1 januari. Er worden hogere eisen gesteld aan kinderdagverblijven met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

Alle kinderen een mentor

Annemiek Koppejan, directeur van Kinderopvang Walcheren vindt het een goede zaak. "Alle kinderen krijgen een vaste mentor. Zo wordt ieder kind gezien. Ook gaan we van drie naar twee vaste gezichten voor de allerkleinsten. Ook moeten alle medewerkers over een kinder-EHBO-diploma beschikken."

Hogere eisen voor de kinderopvang om de kwaliteit te verbeteren (foto: Omroep Zeeland)

Meer vraag naar kinderopvang

Kinderopvang Walcheren vangt ruim drieduizend kinderen op en heeft vierhonderd medewerkers in dienst. Tijdens de economische crisis liep de vraag naar kinderopvang terug, maar inmiddels is het tij gekeerd. "Het aantal uren dat opvang wordt afgenomen is de afgelopen twee jaar weer toegenomen. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers."