SGP Kapelle: verbod op loslopende katten

Kat op het zonnescherm (foto: Vivian Kramer)

In het verkiezingsprogramma van de SGP in Kapelle staat dat honden en katten niet mogen loslopen in de openbare ruimte. Maar volgens lijsttrekker en wethouder Marco Kleppe is het de partij vooral te doen om een discussie los te maken. "Gewoon dat het, net als bij een hond, toch niet normaal zou moeten zijn dat een kat overal in en uit loopt en overal iets achterlaat."

Geen hekel aan katten

Kleppe: "Ik heb geen hekel aan katten, integendeel, ik zie alleen al bij mijn ouders hoe leuk zo'n beestje kan zijn. Wat ik wel wil is een discussie over hoe mensen met deze dieren omgaan. Als je structureel je kat 's ochtends naar buiten jaagt om 's avonds laat naar binnen te halen is er toch wat mis, een huisdier moet wel een huisdier zijn."

De kattenpassage in het verkiezingsprogramma van de SGP Kapelle is een direct gevolg van een tweet uit 2016 en de reacties daarop. "Bij gesprekken in de afgelopen jaren kwam dit onderwerp vervolgens veel vaker terug. Dus ik dacht, daar moeten we toch iets meer mee doen."

De kattenpassage is één van de punten uit het verkiezingsprogramma van de SGP Kapelle. Het complete programma komt waarschijnlijk de komende week officieel naar buiten. "Het is zeker niet het belangrijkste punt in het programma, maar ik hoop wel dat de discussie die nu op gang komt, iets in gang zet."