Peetman begint het jaar goed met 'Make It Right'

Peetman - Make It Right

De videoclip bij het nummer is gemaakt door Martijn Fincke. Peetman en Fincke werkten al twee keer eerder samen aan een clip, maar nog nooit met zoveel gelegenheidsacteurs als deze keer. In de clip zijn tal van bekende Vlissingse en Middelburgse gezichten te herkennen. Als locatie is gekozen voor het Vlissingse podium Spoetnik.

ITEM Peetman Make It Right

Herkenbaar

De single is het eerste nieuwe werk van Peetman sinds de EP Day Or Two van twee jaar geleden. Make It Right behandelt een voor iedereen herkenbaar onderwerp. Peetman: "Je hebt een ruzie gehad met je geliefde en je wil dat heel graag goed maken. Dit gaat over wat er gebeurt als je met negatieve gevoelens blijft rondlopen. Dat is ongezond, dus dan kan je het beter goedmaken."

Gastmuzikanten

Ook deze keer liet Peetman zich bijstaan door gastmuzikanten, onder wie Jake Rainey en Mischa Beckers. Op de setlist van zijn optreden zaterdag stonden naast Make It Right ook de nummers van zijn vorige twee EP's, en covers van zijn helden Leon Redbone, Johnny Cash en de Rolling Stones.

Peetman heeft zin in het nieuwe jaar. "Ik verwacht niet meer dat ik doorbreek, maar ik hoop dat ik net zo kan genieten van optredens als in het afgelopen jaar. Ik heb op verschillende plekken opgetreden, mensen ontmoet. Ieder optreden had wel iets leuks, druk of juist intiem. Dat hoop ik weer mee te maken, nieuwe avonturen."