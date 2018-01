Deel dit artikel:











Auto belandt naast de A58

Bij een ongeluk op de A58 is maandagochtend ter hoogte van 's-Heer Arendskerke een auto van de weg geraakt. De automobilist reed in de richting van Goes toen hij naast de weg terecht kwam en uiteindelijk aan de andere kant van een sloot tot stilstand kwam.

De auto belandde in het land naast de A58. (foto: HV Zeeland) De bestuurder lag naast de auto toen de hulpdiensten arriveerden, meldt HV Zeeland. Deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie was er van zwaar letsel geen sprake. De auto kwam aan de andere kant van een sloot tot stilstand. (foto: HV Zeeland) De rechterrijstrook werd tijdelijk afgezet zodat hulpdiensten de ruimte hadden, maar is inmiddels weer vrijgegeven. De beschadigde auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.