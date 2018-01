Deel dit artikel:











Verwarde vrouw draait gaskranen open

De politie heeft vannacht in Axel een verwarde vrouw aangehouden nadat ze de gaskranen in haar woning had opengezet.

Archieffoto (foto: Politie Zeeland - West-Brabant) Haar huisgenoot belde de politie waarna rond 2.10 uur twee surveillance-eenheden naar Axel werden gestuurd. In de woning roken de agenten een sterke gaslucht en troffen ze een verwarde en dronken vrouw aan. Omdat de vrouw een gevaar voor zichzelf en anderen was, is ze aangehouden voor poging brandstichting. Op het bureau heeft de politie contact gelegd met hulpverleningsinstanties.