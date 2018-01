Het sociale café verdwijnt: 'Dit is schandalig bestuur van de overheid'

De instellingen konden de afgelopen tien jaar de kosten van de ontmoetingsruimtes, zoals huur, afschrijving of onderhoud, terughalen via een regeling van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De regeling wordt inmiddels niet meer door het Rijk uitgevoerd, gemeenten bepalen voortaan welke voorzieningen ze financieel willen steunen. De pot geld die ze daarvoor krijgen is minder groot dan hij altijd was, bovendien is het geld niet geoormerkt.

Ruimtes moeten worden gesloten

Schandalig bestuur van overheid, zegt directeur Jan de Graaf van WVO-zorg. De sociale ontmoetingsplaatsen van WVO Zorg kosten jaarlijks 1,2 miljoen euro. De grootste hap daarvan gaat naar het Atrium in Vlissingen.

Het is al duidelijk dat één ruimte dichtgaat, welke wil directeur De Graaf nog niet zeggen. Het Atrium blijft open, maar als er geen financiële steun van de overheid komt, zullen sommige zaken misschien versoberd moeten worden, zegt hij.

Het is de smeerolie voor de wijken en de dorpen" Gabrielle Davitz, directeur SVRZ

Zorgaanbieder SVRZ heeft samen met woningcorporaties ruim 30 ontmoetingsruimtes gerealiseerd, in kleinschalige woonzorgcentra die verspreid zijn over Zeeland. "We doen daarmee precies wat de overheid wil; ouderen de kans bieden langer zelfstandig te wonen, met zorg bij de hand", zegt directeur Gabrielle Davitz. Hier kan iedereen meedoen aan activiteiten, het is een manier om eenzaamheid tegen te gaan.

Het is smeerolie

"Deze voorzieningen zijn de smeerolie voor de wijken en de dorpen, maar het wordt op deze manier heel moeilijk om ze allemaal open te houden", zegt ze. Want de ruimtes kosten de organisatie jaarlijks ruim 2 miljoen euro. Ze commercieel exploiteren is volgens haar niet mogelijk.

Eén van de ruimtes is in woonzorgcomplex De Rietzanger in Heinkenszand. Bewoners maar ook mensen van verderop uit het dorp eten hier regelmatig samen. Ook de verschillende optredens zijn voor ouderen van buitenaf toegankelijk.

De hoop is nu gevestigd op Den Haag en op de gemeenten. Die laatste gaan Zeeuws breed in kaart brengen om welke kosten het gaat om daarna te bepalen welke projecten ze willen financieren. De gemeente Borsele, waar SVRZ diverse ruimtes heeft, zegt er wel bij dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling is dat ze alle instellingen, die tot 1 januari 2018 subsidie ontvangen, gaan ondersteunen.