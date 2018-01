Lint van witte krokussen langs Zeeuws-Vlaamse dodendraad

De dodendraad in de Eerste Wereldoorlog (foto: Stichting Verhalis )

De stichting wil op 11 januari met een bijeenkomst in Koewacht kijken of ook in deze regio kan worden aangehaakt bij hun project 'de Dodendraad Leeft'. Bij de Brabantse/Belgische grens zijn sinds 2014 al duizenden krokussen geplant, bijvoorbeeld bij Zundert en Baarle-Hertog.

Tijdens de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers van gemeenten aan beide zijden van de Zeeuws-Vlaamse grens uitgenodigd om op kaarten aan te geven waar de krokussen het best geplant kunnen worden.

De Dodendraad was een draadversperring onder hoogspanning (2000 Volt), die in 1915 door het Duitse leger werd opgericht tegen vluchtende Belgische oorlogsvrijwilligers en tegen spionage. De draad liep van het Belgische Knokke tot het Duitse Aken, vaak door dorpskernen heen zoals in Clinge, en heeft honderden levens gekost. Het werd ook wel het eerste IJzeren Gordijn genoemd.

Het is dit jaar honderd jaar geleden dat er officieel een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog en de Dodendraad werd afgebroken. Het is de bedoeling dat basisschoolleerlingen en vrijwilligers de krokussen half oktober planten.

Naast het krokuslint komt de stichting Verhalis dit jaar met een fietsroute van 350 kilometer die zo dicht mogelijk bij het dodendraadtraject komt te liggen.

