Patiënt in Zeeuws ziekenhuis het snelst aan de beurt

Patiënt snel aan de beurt in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Gemiddeld duurt het meer dan vier weken voor patiënten een specialist zien. De wachttijden bij de Zeeuwse ziekenhuizen liggen onder dat gemiddelde: hier moet een patiënt net iets meer dan drie weken wachten.

"We spreken hier in Zeeland van on-Nederlandse wachttijden", zegt René Maas van ZorgSaam in Terneuzen. "We moeten ook wel mee, met onze zuiderburen. Anders verliezen we patiënten aan België."

Hogere wachttijden buiten de Randstad, behalve in Zeeland

Landelijk gezien zijn de wachttijden in ziekenhuizen het afgelopen jaar verder opgelopen. Vooral buiten de Randstad, met Zeeland als uitzondering, lopen de wachttijden op. Soms moet een patiënt meer dan negen weken wachten voordat 'ie bij een oogspecialist terecht kan.

Volgens Jon Schaefer, directeur van Mediquest, zijn de langere wachttijden het gevolg van een combinatie van factoren: zorg is niet altijd planbaar en het aantal specialisten is niet rekbaar. Bovendien wordt er onvoldoende samengewerkt tussen ziekenhuizen, stelt Schaefer in een interview bij BNR.