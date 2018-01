Streekmuseum de Meestoof Sint-Annaland heeft geld voor uitbreiding bij elkaar

De binnenplaats wordt overdekt en wordt een atrium van glas (foto: Omroep Zeeland)

De uitbreiding is een langgekoesterde wens van het museumbestuur. Het museum heeft al enige tijd te kampen met ruimtegebrek. "Wij krijgen heel veel bussen over de vloer", zegt Wil Nelisse van het museum. "Als de mensen dan ook koffie willen drinken met een bolus, dan is het net te krap in de koffiekamer."

Het streekmuseum de Meestoof bestaat sinds 1973 en is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Sint-Annaland. Behalve het stadhuis beschikt het ook over drie expositieschuren. Daarnaast staat er ook een Noorse geschenkwoning op het terrein, die na de watersnoodramp van 1953 is geschonken door Noorwegen aan Zeeland. In 2017 kreeg het museum 7.000 mensen over de vloer. Dat is een record voor de Meestoof. Nooit eerder hadden ze zoveel bezoekers.

Met de nieuwe aanbouw moet het ruimtegebrek definitief tot het verleden gaan behoren. De aanloop naar de uitbreidingsplannen heeft het museum al heel wat tijd gekost. De eerste plannen ontstonden rond 2014/2015 en in 2016 is de eerste aanvraag gedaan voor de aanbouw bij de gemeente, die dat hetzelfde jaar ook nog goedkeurde.

Nu, twee jaar na de eerste aanvraag, zijn ook de financiën geregeld. Het grootste deel wordt betaald door de gemeente Tholen en de Europese Unie, die allebei 85.000 euro bijdragen. Een klein van het geld is afkomstig van donateurs en het resterende bedrag van 110.000 euro wordt door het museum zelf betaald.

"Wij hebben de afgelopen jaar veel gespaard en zijn heel zuinig geweest", verklaart Nelisse de financiële buffer van het museum. "Maar we hebben ook een aantal legaten (erfenissen, - red.) ontvangen de afgelopen jaren die we nog niet hebben uitgegeven", vult penningmeester Piet van Dijke aan.