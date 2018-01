Boer zoekt door: twee Zeeuwse boeren zoeken opnieuw naar liefde

Boer Driek bij zijn dikbilkoeien. (foto: Driek Bos)

Boer Driek (40) deed mee aan het eerste seizoen van Boer zoekt Vrouw (2004 - 2005). Met zijn broer runt hij een agrarisch bedrijf. Destijds kreeg de boer uit Ouwerkerk veertig brieven. "Ik heb er toen met een kameraad een paar opgebeld. Maar voor de rest niet zoveel meegedaan", vertelt Driek in een voorstel filmpje op de website van Boer zoekt Vrouw.

"Ik was toen nog jong en dan ben je toch nog niet zo echt serieus op zoek naar een vrouw. Misschien als ik geweten had dat het nog zo lang zou duren, dat ik dan toen wat serieuzer was. Maarja, dat weet je natuurlijk niet van te voren." In het filmpje zegt de boer op zoek te zijn naar een vriendelijke vrouw die positief in het leven staat.

Ik heb er wel wat aan overgehouden, maar niet voor langere tijd" Boer Jan

Boer Jan ken je misschien nog uit het vierde seizoen, in 2009. De 41-jarige boer uit Wolphaartsdijk haalde de televisie-uitzending niet, maar nodigde zijn briefschrijfsters wel uit voor een barbecue op zijn erf. "Niet iedereen kon, maar ik denk toch wel dat er veertig vrouwen hier waren op de boerderij. Ik heb er daarna nog wel wat aan overgehouden, maar niet echt voor langere tijd."

In zijn voorstelfilmpje vertelt de akkerbouwer over zijn hobby's: hardlopen en sloeproeien. De Zeeuw is dan ook op zoek naar een sportieve vrouw. "Ik zou het leuk vinden om een leuke vrouw tegen te komen die een beetje ondernemend en sportief is. Die er gewoon leuk uitzien en leuk spontaan en haar eigen ding doet."

Ik word gewoon heel gelukkig van haar" Boerin Bertie

In twee speciale Boer zoekt Vrouw-afleveringen blikte Yvon Jaspers de afgelopen twee zondagen terug met boeren uit voorgaande seizoenen. Ook de Zeeuwse boerin Bertie kwam in de special aan bod. De boerin uit Renesse koos in seizoen 8 (2014-2015) voor Esther. Die relatie hield geen stand, maar inmiddels is de boerin al bijna een jaar gelukkig met briefschrijfster Rosita, die ze leerde kennen tijdens de speeddateronde van het programma.

Boerin Bertie Steur (foto: Omroep Zeeland | fotograaf Tom Remijn)

Tijdens het programma trok Rosita zich terug, ze had net voor de opnames een andere vrouw leren kennen. Drie jaar later vonden ze elkaar alsnog. Tegenwoordig wonen ze samen op de boerderij van Bertie in Renesse. "Het klopt, het loopt gewoon, het matcht", vertelde Bertie in het programma. "Ik word gewoon heel blij van haar. Ik denk dat wij elkaar heel goed aanvoelen."