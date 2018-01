Ploeg Minnaard opnieuw naar Tour de France

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar debuteerde Minnaard met zijn team in de Tour de France. De renner uit Wemeldinge eindigde toen op de veertigste plaats. Of Minnaard ook dit jaar mee gaat doen, is nog niet bekend. Pas half juni zal bekend worden welke acht renners namens Wanty-Groupe Gobert mee zullen doen aan de Tour de France.

De andere wildcards gaan naar de Franse ploegen Cofidis, Direct Energie en Fortuneo Samsic. Team LottoNL-Jumbo was als team uit de World Tour al zeker van deelname. Roompot-Nederlandse Loterij heeft naast een wildcard voor de grootste wielerwedstrijd ter wereld gegrepen.

