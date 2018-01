Kat aan een riempje (foto: Omroep Zeeland)

Een kat aan een riempje is niet zielig" SGP-lijsttrekker Marco Kleppe

Kleppe ziet het liefst dat ook katten in de openbare ruimte worden aangelijnd. "Iedereen weet als je een kindje krijgt, dat je daar voor moet zorgen, dat geldt ook voor kat. Dat zorgen betekent ook meer dan 's ochtends naar buiten en 's avonds weer naar binnenhalen."

De SGP-lijsttrekker heeft sinds vanmorgen tientallen reacties gekregen op zijn voorstel, zoals bijvoorbeeld foto's van kattenbezitters die hun dier aan een riempje uitlaten. Kleppe: "Uiteraard ook mensen die het een belachelijk idee vinden, maar laten we er vooral met elkaar over praten. Is het normaal dat de kat zomaar op straat gaat?"

Van 'belachelijk' tot 'gelijk invoeren'

Op straat in Kapelle en op de Facebookpagina van Omroep Zeeland zijn de meningen verdeeld. De één onderschrijft het plan van de SGP-lijsttrekker: "Wanneer mijn hond zijn behoefte bij de buurman doet moet ik het opruimen (logisch) maar poept zijn kat heel mijn tuin onder, mag ik er niets over zeggen", terwijl de ander stelt: "Een kat kan en mag je niet opsluiten, ik vind deze maatregel wat ver gaan." Ook is er, volgens sommigen, een alternatief: "Een kattenbelasting...net als bij honden."

Honden en katten mogen niet loslopen in de openbare ruimte. " Verkiezingsprogramma SGP Kapelle

Het losloop-verbod voor katten is in het verkiezingsprogramma terecht gekomen omdat het 'leeft onder de inwoners'. Volgens Kleppe is de overlast van katten, met name het poepen, iets wat regelmatig bij hem als ergernis wordt gemeld.

Het losloopverbod is één van de punten uit het verkiezingsprogramma van de SGP Kapelle. Kleppe: "Het is zeker niet het belangrijkste punt in het programma, maar ik hoop wel dat de discussie die nu op gang komt, iets in gang zet."

