Terneuzen krijgt een woontoren van 80 meter

Impressie 80 meter hoge woontoren (foto: VG Architecten)

In het hotel komen 60 kamers, een restaurant, bar en fitnessruimte. Het is de bedoeling is dat hotel L'Escaut Terneuzen het nieuwe hotel gaat exploiteren.

Boven komen appartementen

Op de veertien bovenste verdiepingen komen appartementen.

Aan de Kop van de Noordstraat komt een nieuw gebouw met 40 woningen. De meeste woningen zijn tussen de 45 en 50 vierkante meter groot, bedoeld voor mensen die daar korte tijd wonen.

Voor beide plannen moeten nog de geldende procedures worden doorlopen. De plannen staan op de raadsagenda van de gemeente Terneuzen op 1 februari aanstaande. Het project speelt volgens de gemeente Terneuzen in op de vraag naar kleinere, kwalitatieve woningen voor starters en voor medewerkers aan projecten als De Nieuwe Sluis en bedrijven als DOW.

Artist impression De Kampanje (foto: VG Architecten)

Afgelopen zomer werd al bekend dat het project 'De Kampanje', ook aan de kop van de Noordstraat, doorgaat. Daar komt een gebouw met 26 appartementen en op de begane grond de bibliotheek en horeca. Dit jaar wordt dit project verder uitgewerkt, en de uitvoering staat gepland voor 2019. Daarmee is de nieuwe invulling van de entree van het winkelhart van Terneuzen rond.

Van verpauperd tot entree

De Kop van de Noordstraat is de entree van het winkelhart van Terneuzen. Ruim vijf jaar geleden is daar een aantal panden gesloopt. Verschillende panden in de Noordstraat stonden al zo'n twintig jaar leeg en waren totaal verpauperd. Met de nieuwe plannen moet de straat definitief een metamorfose ondergaan.

