Omroep Zeeland herdenkt Watersnoodramp met wandeling en live programma's

Herdenking bij Ouwerkerk in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Kijk op 31 januari naar een live tv-programma vanuit het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. De uitzending gaat over wat er toen is gebeurd, maar ook over onze veiligheid nu.

Op 1 februari kun je de Nationale Herdenkingsbijeenkomst rechtstreeks bij ons op tv volgen en zenden we de hele dag programma's uit over de watersnoodramp.

Vanaf 24 januari zenden we op woensdag een nieuwe tv-serie uit: 'Toen wij uit Zeeland vertrokken'. Een serie over Zeeuwen die na de ramp naar de Noordoostpolder zijn vertrokken en daar een nieuwe toekomst hebben opgebouwd.

Om samen te herdenken, hebben we jouw hulp nodig. Wat heb jij meegemaakt toen? Welke verhalen hebben indruk op je gemaakt? Welke herinneringen heb jij? Mail het naar watersnoodramp@omroepzeeland.nl

In de sporen van de Watersnoodramp

Vanaf 26 januari lopen twee van onze verslaggevers een week lang in de sporen van de watersnoodramp. Ze doen verslag op Facebook, op radio, televisie en op onze website.