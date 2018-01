Axel-Terneuzense Boys is soms net Ajax-Feyenoord

Tijdens het jaarlijkse toernooi in Terneuzen wordt het G-voetbal, voetbal voor mensen met een verstandelijke beperking, altijd gepromoot. Omdat er slechts twee verenigingen in Zeeuws-Vlaanderen zijn met een team voor G-voetballers staan Axel en Terneuzense Boys direct in de finale.

Een hoogtepunt voor de spelers

"Ik hoop dat er meer teams bijkomen", zegt Dennis Hamelink, coach van Terneuzense Boys. Er is een derde team op komst volgens Hamelink. "Bij Clinge zijn ze ermee bezig."

Voor de spelers is de jaarlijkse wedstrijd een hoogtepunt. "Dit is voor ons belangrijk", zegt Marjolein de Rijke van Terneuzense Boys. De Rijke is de enige vrouw die meedoet. "Kijk, wij hebben dan wel een achterstand, maar voor ons is het belangrijk dat we gewoon kunnen voetballen." De Rijke speelt al zeventien jaar voor Terneuzense Boys.

Terneuzense Boys (oranje shirts) in de aanval tegen Axel in de finale voor G-teams (foto: Omroep Zeeland)

Terneuzense Boys won de finale tegen Axel met 3-2. Axel startte voortvarend door twee doelpunten van Erik van Geloof. Terneuzense Boys maakte de achterstand goed en won het toernooi opnieuw. "Ik ben er weer heel blij mee", zegt Menno Pijnen, de keeper van Terneuzense Boys. "Toen we achterstonden, heb ik gezegd dat we hard tegen hard moest spelen."

'Ik heb de finale nog nooit verloren'

Het geeft aan hoe belangrijk de spelers deze wedstrijd vinden. "Sommige beginnen er al in de zomer over te praten", zegt coach Hamelink. Het gaat er fanatiek aan toe. "Soms is het net Ajax-Feyenoord", aldus Marjolein de Rijke. "En ja, soms is het ook weleens te hard."

De beker mocht ook dit jaar weer mee met Terneuzense Boys. Keeper Menno Pijnen weet niet beter. "Ik heb de finale nog nooit verloren."