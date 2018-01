'Vervolg op Zomer in Zeeland graag wél Zeeuws'

Acteurs in SBS 6-serie Zomer in Zeeland (foto: SBS6)

Michiel de Ruyter

De Zeeland Film Commission is vorig jaar mei opgericht om filmploegen te interesseren voor Zeeland. De commissie, die wordt geleid door Carolijn Lilipaly en Anic Lammers, hoopt televisieseries en producties zoals de film Michiel de Ruyter, die grotendeels in Zeeland is gedraaid, naar onze provincie te halen.

Met de makers van Zomer in Zeeland hebben Lilipaly en Lammers nog geen contact gehad. "De eerste maanden zijn we voornamelijk bezig geweest om op te starten en onszelf zichtbaar te maken. Er is een website gemaakt, we hebben contacten gelegd met allerlei partijen in Zeeland, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie en zo kort na onze oprichting waren we er nog niet aan toe om intensief contact te zoeken met de filmindustrie", zegt Lammers. Om diezelfde reden was de commissie niet betrokken bij de film Weg van Jou, die in Zeeuws-Vlaanderen is opgenomen.

Filmcommission vangt bot bij makers SBS-serie

In Zomer in Zeeland verhuist Sjors Mulder (Daniël Boissevain) na het overlijden van zijn vrouw met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand. Zijn dochter Fenna (Pip Pellens) en zoon Jurgen (Tonko Bossen) zitten helemaal niet te wachten op deze plotselinge verandering. Als blijkt dat Sjors zijn ongezouten mening over het dorp beschrijft in een column in een landelijk dagblad, komt hij direct in het middelpunt van de belangstelling te staan van de dorpsgenoten.

Grenslanders

Wél draagt de filmcommissie bij aan de televisieserie Grenslanders. Deze dramaserie van de AVROTROS en de Vlaamse omroep VRT speelt zich af in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen. In de polders van het Grensland wordt een meisje van Afrikaanse afkomst zwaar getraumatiseerd aangetroffen. Tara, een rechercheur uit Rotterdam, en Bert, een psychiater uit Antwerpen, proberen te achterhalen wat er met haar is gebeurd. De opnames hiervoor beginnen binnenkort.

Voor de komende tijd zetten Lammers en Lilipaly in op het leggen van contacten in de filmindustrie en het intensiveren van die contacten. Daartoe behoort ook het benaderen van de makers van Zomer in Zeeland.

