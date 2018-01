Deel dit artikel:











Hoondert vijfde in Africa Eco Race

Rallyrijder Adwin Hoondert uit Hoedekenskerke is in de zesde etappe van de Africa Eco Race als vijfde truck over de finish gekomen. Hij had voor de 211 kilometer lange proef iets meer dan twee uur nodig.

Foto van zesde etappe Africa Eco Race (foto: Rallymaniacs) Hoondert staat nu in het klassement op de negende plaats. Hij deed het vandaag rustig aan: "Ik heb heel bewust behoudend en voorzichtig gereden. Ik heb vorige week al genoeg tijd verspeeld met allerlei kleine dingetjes. Mijn gevoel zegt dat we het lek boven hebben, en dan wil ik het niet zelf verpesten." Morgen is er een marathonetappe van 486 kilometer. Adwin Hoondert rustig naar vijfde plek Lees ook: Zesde plaats Hoondert in vijfde etappe

Overal zand en nergens een dealer