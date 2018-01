Kamperlandse helpt Albanese moeders met wolproject

Atelier

In Albanië, één van de armste landen in Europa, is de werkloosheid hoog. Veel Albanese moeders slagen er niet in om zonder hulp hun gezin te onderhouden. Om een aantal van deze vrouwen te helpen zelfvoorzienend te worden, is Daniëlle Petit uit het Kamperland een crowdfundingsactie gestart. Zij wil 6.500 euro inzamelen om een atelier in wol-verwerking te realiseren. De producten die de Albanese moeders straks in hun eigen atelier maken, gaat Daniëlle verkopen via haar digitale warenhuis FairtradeUpgrade.

,,Die vrouwen krijgen daarvoor geen geld, maar etenswaren, omdat als er geld in dat gezin binnenkomt, de man het opeist en het vervolgens opdrinkt in een café," vertelt Daniëlle vanuit haar woonkamer in Kamperland. ,,Onder mannen is een enorme werkeloosheid en om hun tijd te verdoen verdrinken ze alles wat ze hebben of binnenkrijgen."

Werkloos

Volgens de officiële statistieken is 17% van de bevolking werkloos, maar in werkelijkheid is dit percentage nog veel hoger. Het land is lang communistisch geweest en de bevolking is helemaal niet gewend om zelf initiatief te nemen. En de overheid doet ook nauwelijks iets. ,,De vrouwen die we helpen hebben in de wolindustrie gewerkt. Maar die is na de val van het communisme begin 90-er jaren van de vorige eeuw gestopt. De mensen hebben geen idee wat te doen om weer wat op te zetten. Ze zijn door dat regime helemaal hersendood gemaakt lijkt het wel." De hulp aan Albanië moet daarom grotendeels vanuit het buitenland komen. Ook vanuit Nederland is een aantal stichtingen actief.

Zeeuwse in actie voor Albanese moeders (foto: Omroep Zeeland)

ITEM Hulp Albenese Vrouwen

Weggegooid

In de nabije toekomst gaat de Stichting HopeMade in samenwerking met Daniëlle de vrouwen ook leren spinnen. Nu wordt de benodigde wol geïmporteerd vanuit Nederland, terwijl de vachten van de talloze Albanese schapen na het scheren gewoon worden weggegooid.

Daniëlle is dit gaan doen nadat ze voor het COA had gewerkt in onder meer Terneuzen en Goes. In die opvang voor asielzoekers ontmoette ze gevluchte gezinnen uit Albanië. Door gesprekken met die mensen, die zijn teruggestuurd omdat het land veilig is, wilde ze iets doen voor die vrouwen.

Inmiddels heeft Daniëlle inmiddels ruim 2.139 euro gekregen. De actie is tot half februari en dan moet het geld binnen zijn. Storten kan via www.doneeractie.nl voor de actie 'Help Albanese moeders zelfvoorzienend te worden'.