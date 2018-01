Zeeland wordt wakker: hulp voor Albanese moeders, Tour de France en vervolg tv-serie in Zeeland?

Zeeuwse in actie voor Albanese moeders (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse op de bres voor Albanese moeders

Daniëlle Petit uit Kamperland wil vrouwen in Albanië helpen zelfvoorzienend te worden door de producten die de vrouwen van wol maken in Nederland te verkopen. Om het project op te starten, is ze een crowdfundingactie begonnen.

Acteurs in SBS 6-serie Zomer in Zeeland (foto: SBS6)

Vervolg tv-serie in Zeeland?

De Zeeland Film Commission gaat de makers van de televisieserie Zomer in Zeeland vragen om een eventueel vervolg op te nemen in onze provincie. Het eerste seizoen, dat vanavond van start gaat op SBS6, is voornamelijk opgenomen in Noord-Holland.

Foto van zesde etappe Africa Eco Race (foto: Rallymaniacs)

Hoondert in Africa Eco Race

Rallyrijder Adwin Hoondert uit Hoedekenskerke is in de zesde etappe van de Africa Eco Race als vijfde truck over de finish gekomen. Hij had voor de 211 kilometer lange proef iets meer dan twee uur nodig.

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Tour de France

Het team van wielrenner Marco Minnaard mag komende zomer opnieuw meedoen aan de Tour de France. Organisator ASO maakte gisteren bekend het Belgische team een wildcard te geven. De Zeeuw debuteerde vorig jaar in de Tour de France met een veertigste plek in het eindklassement.

Wolkenluchten boven Middelburg (foto: Henk Kokelaar )

Het weer

Helaas is ook vandaag de zon niet of nauwelijks te zien. Vanmiddag wordt de bewolking vanuit het westen dikker, vanavond en vannacht kan er een beetje motregen uitvallen. De wind draait naar zuidoost, is matig van kracht en voert minder koude lucht aan. Het wordt vanmiddag 6 graden.

Vanavond en vannacht is het bewolkt, soms valt er een spatje regen. Het wordt niet kouder dan 5 graden.