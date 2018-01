Terneuzenaar verovert de wereld vanaf zijn zolderkamer

Bas van Leeuwen aan het water in Rotterdam. (foto: Omroep Zeeland)

De 28-jarige Van Leeuwen heeft meer dan 1,2 miljoen abonnees op zijn YouTube-kanaal en per dag meer dan een miljoen streams op Spotify, de wereldwijde streamingdienst voor muziek. Hij woont sinds kort in Rotterdam omdat het makkelijker is om zijn platenlabel vanuit een grote stad te runnen. Momenteel is hij in Amerika om een paar artiesten van zijn label te ontmoeten. Vorige week had hij in New York een gesprek op het hoofdkantoor van Spotify. "We halen daar goede cijfers, meer dan ze gewend zijn, dus het is goed om daar mijn gezicht te laten zien", zegt Bas.

Van Leeuwen zorgt ervoor dat over de hele wereld mensen luisteren naar de muziek van artiesten die bij zijn label zijn aangesloten. "Ik probeer goed contact te houden met alle artiesten en reis daarvoor de hele wereld over", zegt hij. "Daarnaast chat ik online met ze, desnoods midden in de nacht als ze in New York of bijvoorbeeld Los Angeles zitten."

Eigen kledinglijn

In de komende jaren wil Van Leeuwen ook feesten gaan organiseren met de artiesten van zijn label en een eigen kledinglijn uitbrengen. "Dat lijkt me echt te gek, daar willen we iets heel bijzonders van maken", zegt hij. "En daarnaast gebruik ik de komende tijd om me nog meer in de muziek te verdiepen en het verder ontwikkelen van onze platenverkoop. Want ook daar liggen grote kansen."