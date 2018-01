Zeeuwse afdeling Vereniging voor Autisme stopt

In de Autismeweek, dit jaar van 31 maart t/m 7 april, vraagt de NVA aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. (foto: Omroep Zeeland)

Op Facebook schrijft de vereniging dat het niet is gelukt om extra ondersteuning van gemeenten in de vorm van subsidies te vinden. "Na intens overleg hebben de bestuursleden van de regio Zeeland NVA en de leden van het AIC Zeeland geconstateerd, ieder om persoonlijke redenen en omstandigheden, dat een doorstart niet haalbaar is. De werkzaamheden zouden dan te veel worden voor een te kleine groep mensen."

Autisme Info Centrum Zeeland

Door de opheffing van de NVA Zeeland verdwijnt ook Autisme Info Centrum Zeeland, onderdeel van de NVA Zeeland. Zeeuwen worden voor vragen en informatie doorverwezen naar het Landelijk Bureau. De Facebookpagina blijft wel bestaan onder de naam Autisme in Zeeland.