Fietser zwaargewond na botsing vrachtwagen bij Ritthem

Het ongeluk gebeurde rond 8.15 uur op de kruising van de Europaweg Noord met de Denemarkenweg. Het slachtoffer is per ambulance onder politiebegeleiding met spoed afgevoerd en naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

De politie heeft de weg afgezet en de bestuurder van de vrachtwagen meegenomen voor verhoor. Over de toedracht van het ongeluk is nog niks bekend, de Verkeersongevallenanalyse van de politie doet nog onderzoek.