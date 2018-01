Deel dit artikel:











Doodgevonden Middelburger overleden door noodlottig ongeval

De man die gisteren dood in zijn woning in Middelburg werd gevonden, is door een noodlottig ongeval om het leven gekomen.

Het slachtoffer werd gisteren aan het begin van de avond gevonden in zijn rijtjeswoning aan de Statenlaan. De politie zette de tuin van het huis vervolgens af en Kuzee zette schermen neer. Na onderzoek concludeerde de politie dat er geen sprake is van een misdrijf. Een 'noodlottig ongeval binnenshuis' is de man fataal geworden. Wat er precies gebeurd is, wil de politie wegens privacy-overwegingen niet zeggen. Het onderzoek is afgerond.