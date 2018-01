Deel dit artikel:











Bennie Hek gaat als beveiliger naar carnaval

Edy van Driel is opnieuw in de huid gekropen van Bennie Hek. Als dat personage heeft de van oorsprong Terneuzenaar al vele carnavalskrakers op zijn naam staan. Deze week is daar eentje bij gekomen: Manneke van de Bevailiging maakte hij samen met dweilband De Notekrakers voor het carnaval in Hulst. Thijs de Melker is verantwoordelijk voor de muziekproductie en de clip.

De Notekrakers ft. Bennie Hek - Mannetje van de Bevailiging In 2016 nam Edy definitief afscheid van de band Bennie Hek & de Houdoe's. Dat het niet het einde betekende van zijn muzikale activiteiten stond eigenlijk toen al vast. Vorig jaar zocht hij de samenwerking met de Hulster dweilband De Notekrakers, met als resultaat De Joenaaited Steeds of Ulst! Actuele kwesties Eerdere carnavalsproducties van Bennie Hek waren De Solonaise, en Boemlala (samen met Petra de Boevere). Als Zeeuwse Peter speelde hij gretig in op actuele kwesties met Alp voor de Zeeuwse Kust, Friet Meê Kavioar (loterijwinst in Vrouwenpolder) en Me Pomp'n Bier In De Polder (de Hedwigepolder). Bennie Hek & de Houdoe's (foto: Omroep Zeeland) De Notekrakers ft. Bennie Hek - De Joenaaited Steeds of Ulst!