'Zonder erfgoed wordt alles eenheidsworst'

Het Europees jaar van het Cultureel erfgoed is opgedeeld in twaalf thema's. Elke maand staat er een ander thema centraal. In januari is dat Creativiteit vanuit traditie. Hoe eeuwenoude Zeeuwse tradities jonge mensen inspireren tot iets nieuws.

Van Walcherse dracht tot hippe trui

Een voorbeeld daarvan is de trui van de Amsterdamse modeontwerper Antoine Peters die te zien is in het Zeeuws Museum in Middelburg. Het ontwerp en de techniek is afgeleid van een jak uit de Walcherse klederdracht.

Modeontwerper Antoine Peters (foto: Antoine Peters)

Peters ging in de leer bij mevrouw Vos uit Middelburg; één van de laatste vrouwen die nog in Walcherse dracht loopt. Zij leerde hem de tweehonderd jaar oude vouwtechniek van het jak. Ze vertelde hem dat het jak eigenlijk helemaal niet lekker zit. Het zit strak en voelt stug. Dit bracht de modeontwerper op het idee om met de techniek van het jak een trui te maken die zacht en comfortabel aanvoelt.

Das leben am Haverkamp

Een ander voorbeeld van creativiteit vanuit traditie is de komende tentoonstelling van vier jonge ontwerpers in het Zeeuws Museum. Het kunstenaarscollectief Das leben am Haverkamp vroeg de museumbezoeker om 40 voorwerpen en kledingstukken uit de collectie te beschrijven.

Zonder de museumstukken te hebben gezien hebben zij een tentoonstelling gemaakt aan de hand van die beschrijvingen. Een nieuwe interpretatie van een bestaande collectie.

De tentoonstelling van Das Leben am Haverkamp is te zien vanaf 17 februari 2018. Het kunstenaarscollectief bestaat uit Anouk van Klaveren, Dewi Bekker, Christa van der Meer en de uit Goes afkomstige Gino Anthonisse.