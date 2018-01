Gratis bus naar museum voor scholen

(foto: Omroep Zeeland)

Dertig Zeeuwse basisscholen hebben zich al gemeld voor het gratis vervoer, dat vanaf 1 februari beschikbaar is. Het is een initiatief van de Zeeuwse Rabobanken. Directeur Siemco Louwerse van het watersnoodmuseum is er erg blij mee. "Het is een prachtige kans voor scholen", zegt hij. "Bij ons wordt het verhaal van Zeeland en de watersnoodramp verteld."

Snel boeken

Volgens Louwerse zijn de kosten van het busvervoer voor scholen vaak een drempel om naar zijn museum te komen. "Je hebt het gauw over vier- of vijfhonderd euro. Wij horen van scholen dat dit toch wel begrotelijk is." Het gratis bus vervoer voor schoolklassen geldt alleen dit jaar dus scholen moeten snel boeken om hier gebruik van te kunnen maken."

Siemco Louwerse over gratis bus

