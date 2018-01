Omroep Zeeland ook weer in Westerscheldetunnel te horen

De Westerscheldetunnel (foto: Westerscheldetunnel)

"Sinds begin vorig jaar zijn we bezig met de renovatie van alle technische installaties in de tunnel. De installatie voor de radio-ontvangst maakt daar ook onderdeel van uit", zegt Tessa Seidel van de Westerscheldetunnel. "We zijn gisternacht begonnen met het overzetten van de oude installatie naar de nieuwe, daarbij is iets misgegaan met het geluid van Omroep Zeeland." Halverwege de middag is het probleem opgelost.

Inbreken op je radio

In de Westerscheldetunnel worden een aantal versterkers gebruikt die de radiosignalen ook in de tunnel doorzetten, omdat anders de ontvangst wegvalt. De installatie die daarvoor zorgt is vervangen. Bij een calamiteit kunnen medewerkers op autoradio's 'inbreken'. In dat geval kan er altijd een bericht aan automobilisten worden doorgegeven, zegt Seidel.