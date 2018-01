Deel dit artikel:











Geen gevaarlijke stof aangetroffen in vuilniswagen Axel

In de vuilniswagen aan de Nieuwendijk in Axel zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen aangetroffen. De chauffeur van de vuilniswagen schakelde de brandweer in toen hij een bepaalde damp uit het vuilnis zag komen.

Geen gevaarlijke stof in vuilniswagen (foto: HV Zeeland) De brandweer kwam ter plaatse en verrichtte onderzoek. Ook de Adviseur Gevaarlijke Stoffen werd opgeroepen. Een kleine drie kwartier na de eerste melding kon de veiligheidsregio uitsluitsel geven: de brandweer constateerde geen verhoogde concentratie van gevaarlijke stoffen. De vuilniswagen stond naast de brandweerkazerne in Axel. Er was geen gevaar voor de omgeving.