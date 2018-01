Djangus maakt trip naar Londen in het spoor van Ed Sheeran

Djangus vertrekt op 21 januari naar Londen voor vier optredens en een single-opname in de Perry Vale Studios. De band rond oud-Middelburger Django Boegheim speelt onder andere in Bedford, op dezelfde plek waar Ed Sheeran zeven jaar geleden een live EP opnam.

Django Boegheim is afkomstig uit Middelburg en woont momenteel in Gouda. Hij studeerde aan de Nederlandse Popacademie in Utrecht. Als solo-artiest timmerde hij al aardig aan de weg. In 2016 veroverde hij de titel Beste singer-songwriter van Zeeland in een wedstrijd in Terneuzen. Hetzelfde jaar verscheen zijn debuut-EP On My Way.

Live optredens

De band Djangus is in Utrecht ontstaan en bestaat, naast Django zelf, uit Mart Wijker (leadgitaar), Guyon van Vliet (bas) en Luc van Dijk (drums). Ze maken een mix van pop, rock, funk, soul, hip-hop en gospel. Dankzij hun aanstekelijke live optredens bereikte Djangus eind vorig jaar de finale van de Utrecht Popprijs in Tivoli/Vredenburg.

Op 29 januari komt de band weer terug in Nederland, als het goed is mèt de opname van de nieuwe single op zak, getiteld: The Winner Takes It All.

Djangus - The Last Time (Bevrijdingsfestival Utrecht 2017)