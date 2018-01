Geen presentjes meer voor huurders in Goes

De huurders kregen onder meer punten als zij de huur via automatische incasso lieten afschrijven (foto: CC0)

Het ministerie had een brief naar de woningcorporaties in Nederland gestuurd, nadat er een conflict was ontstaan over huurkorting bij woningcorporatie Zeeuwland in Zierikzee. In de brief van het ministerie is meer duidelijkheid gegeven over de interpretatie van de Woningwet.

Overlast en betalen

RWS heeft daarom besloten om het voordeelpuntensysteem te schrappen. De woningcorporatie geeft huurders punten als zij geen overlast veroorzaken en de huur via automatische incasso betalen. Met die punten sparen huurders voor bijvoorbeeld een cadeaubon of een brandmelder. Maar dat mag niet meer.

De woningcorporatie geeft daarom alle huurders van de reeds gespaarde punten cadeaubonnen, die huurders tot 31 december 2019 kunnen besteden.

