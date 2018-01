Deel dit artikel:











ANWB kiest muZEEum tot leukste uitje

Het muZEEum in Vlissingen is door de leden van de ANWB verkozen tot het leukste uitje van Zeeland in 2018. Dat is vanmiddag bekend geworden in de Jaarbeurs in Utrecht.

MuZEEum leukste uitje volgens de ANWB (foto: Omroep Zeeland) Bij de verkiezing konden bezoekers van attracties en ANWB-leden zowel landelijk als regionaal, hun stem uitbrengen. Het Zeeuws maritiem muZEEum scoorde op bijna alle onderdelen (prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en het aanbod) de hoogste cijfers. Ook vorig jaar legde het museum in Vlissingen beslag op titel van 'leukste uitje van Zeeland'. Vlindertuin en speelboerderij Van 2011 tot en met 2016 won de Berkenhof Tropical Zoo Berkenhof de titel. Het park in Kwadendamme moet dit jaar genoegen nemen met zilver. Het brons was voor speelboerderij 't Klok'Uus in 's-Heer Arendskerke.