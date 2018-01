Deel dit artikel:











'Tholen doet het gewoon heel goed'

De gemeente Tholen is de economische crisis te boven. Dat zegt wethouder Frank Hommel op basis van de arbeidsmarktcijfers over 2017. De werkgelegenheid is in vergelijking met 2016 met 2,3 procent toegenomen.

Tholense brug tijdens zonsopkomst (foto: Cees van Vossen) Er werken nu 8.806 mensen bij de ruim 2500 bedrijven op Tholen. De nieuwe banen zijn vooral te vinden in de bouw, detailhandel en gezondheidszorg. De groei aan banen gaat op Tholen iets harder dan in de rest van Zeeland (1,5 procent) en West-Brabant (2,3 procent). Thoolse samenwerking Naast de goede bereikbaarheid (ook met de komst van de nieuwe A4) ziet Hommel vooral de inspanningen van het bedrijfsleven en de gemeente terug in de cijfers. Beiden hebben de afgelopen jaren veel energie gestoken in het binnenhalen van nieuwe bedrijven. Hommel: "Wat mij betreft verdienen de Thoolse bedrijven echt een compliment voor hun goede onderlinge samenwerking." Wethouder Frank Hommel blij met nieuwe banen (foto: Omroep Zeeland) Volgens Hommel is Tholen nu eindelijk de economische crisis te boven. "We hebben hier gigantische klappen gehad, zoals het massaontslag bij sigarettenfabriek Philip Morris in 2014." De wethouder verwacht dat de economische groei zich in 2018 en 2019 doorzet.