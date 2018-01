Opnieuw provinciegeld voor aanpak van krotten

Gedeputeerde Carla Schönknecht (foto: Omroep Zeeland)

Op de lijst van dit jaar staan 32 plekken in Zeeland die geld krijgen voor de aanpak van leegstaande of verkrotte woningen. Ook verouderde huurwoningen worden ermee opgeknapt. Maar ook gaat het om de samenvoeging van bestaande kleine koopwoningen tot één huis.

Het vliegwiel-effect

"Als daarmee mensen in dorpen blijven wonen omdat ze door zo'n samenvoeging een mooie, grote woning krijgen, is de opzet geslaagd", zegt dagelijks provinciebestuurder Carla Schönknecht. "Het heeft ook een vliegwiel-effect. Door zo'n opgeknapt huis, zie je dat andere bewoners in de straat ook hun huis opknappen en dat de woonomgeving aantrekkelijker wordt."

Onder de projecten vallen onder meer het opknappen van een groot aantal woningen aan het Ravesteynplein in het Vlissingse Middengebied, en huizen aan de Evertsenlaan en Vijverlaan in Breskens. Maar ook bijvoorbeeld individuele woningen in plaatsen op Tholen krijgen geld.

"Iedere individuele huiseigenaar mag zelf een subsidie-aanvraag indienen. Het is dus niet zo dat de provincie het geld over de gemeenten verdeelt", verduidelijkt Schönknecht.

1,5 miljoen euro tegen verkrotte en verouderde woningen