'Economie Zeeland heeft de wind mee'

Voorzitter Neldes Hovestad van het VNO-NCW (foto: Omroep Zeeland)

Een van de beste

"Zeeland heeft een van de beste regionale economieën in Nederland," hield Hovestad de ruim 100 aanwezige ondernemers voor. "Zeeland is inmiddels goed voor bijna 1,75 procent van de Nederlandse economie. Dat lijkt weinig, maar Zeeland is qua inwoners zo groot als de stad Utrecht."

Verder wees de voorzitter van het VNO-NCW erop, dat de werkloosheid in Zeeland het laagst is van Nederland. "Het is nu 3,4 procent, dat is ruim onder de frictiewerkloosheid. En onze provincie kent zelfs de gemeente met de laagste werkloosheid van Nederland, de gemeente Veere met slechts 255 mensen met een WW-uitkering."

