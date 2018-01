Hoondert butst naar zesde plaats en houdt truck nu heel

Adwin Hoondert (foto: Omroep Zeeland)

De etappe van en naar het bivak bij Chami had veel variatie in zich en was dus bijna 500 kilometer lang, maar toch kon het Hoondert Rally Team goed tempo maken. "Wij hebben een gemiddelde van 85 km per uur", rekende coureur Adwin Hoondert uit Hoedekenskerke uit. "Haal daar de stukken met duinen vanaf en je weet het wel. Op die snelle stukken komen we topsnelheid tekort."

Heen en weer butsen

Hoondert vond de etappe van vandaag niet al te zwaar. "Een paar kleine duinenpartijen kende de etappe. Niet van dien aard dat je zegt poehpoeh , maar wel dusdanig dat je goed moest opletten. Je butst van de ene kant naar de andere. De kunst was om een goede flow te vinden. Dat is best aardig gelukt."

Dit zijn de mooiste beelden van de eerste week van Hoondert in de Africa Eco Race: