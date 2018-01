Zeeland wordt wakker: Subsidie verkrotting, burgemeester geïnstalleerd en Zeeuwse economie

Woningen in Oost-Souburg (foto: Omroep Zeeland)

Voor de zesde keer steekt de provincie 1,5 miljoen euro in de sloop en verbouwing van verouderde of verpauperde woningen in Zeeland. Op de lijst van dit jaar staan 32 plekken in Zeeland die geld krijgen voor de aanpak van leegstaande of verkrotte woningen.

De 52-jarige Huub Hieltjes uit Breda is geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Kapelle. Hij is de opvolger van Anton Stapelkamp die burgemeester van Aalten is geworden.

Het gaat economisch goed met Zeeland! Dat zei de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland Neldes Hovestad tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Scheldetheater in Terneuzen. "Zeeland heeft een van de beste regionale economieën in Nederland."

Bewolking overheerst vandaag en vanochtend is het ook nog wat nevelig en lokaal mistig. Af en toe valt er een beetje regen of motregen. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind en het is zacht met vanmiddag maximaal 9 graden. Vanavond en vannacht verandert weinig. Plaatselijk ontstaat opnieuw nevel of mist en het koelt af tot een graad of 4.