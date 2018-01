Waarom de familie Van Sluijs wel eens wakker ligt

Pedro en Els van Sluijs zijn geen mensen die snel in paniek raken. Ze kochten hun historische boerderij ooit op een achternamiddag zonder om een bouwtechnische keuring te vragen. Toch lagen ze nachten wakker toen ze hoorden dat Middelburg een bedrijventerrein wil realiseren tussen de Trekdijk en de A58, vlakbij hun woning.

Grote emotionele binding

Hun huis, een boerderij gebouwd aan het begin van de vorige eeuw, omschrijft Els als hun 'levenswerk'. Pedro laat trots de gedeeltes zien die hij de afgelopen 25 jaar heeft aangebouwd en Els wijst op de grote badkamer en de vele ruimte in en om de boerderij. De emotionele binding met het huis is groot: hier groeiden de vier jongens van het gezin op.

Hier is het bedrijventerrein gepland, tussen de A58 en de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland (foto: Omroep Zeeland)

Middelburg wil aan de Trekdijk een bedrijventerrein van zo'n 18 hectare realiseren. De gronden zijn in het verleden aangekocht voor meer geld dan ze nu waard zijn. Als er niets met de Trekdijk gebeurt, dan lijdt Middelburg een verlies van 6,7 miljoen euro. Het is de verwachting dat Middelburg op 22 januari beslist of het bedrijventerrein er echt komt. De coalitiepartijen zijn voor.

De rust is straks helemaal weg." Els van Sluijs, bewoner Trekdijk

Het gezin Van Sluijs vreest dat het dan gedaan is met de rust. "Ik denk dat we straks last krijgen van geluid, stank en licht. Bedrijven mogen hier straks dag en nacht hun gang gaan. Daar zijn we niet voor."

Arnestein vol

Middelburg zegt dat het bedrijventerrein aan de Trekdijk nodig is omdat bedrijventerrein Arnestein vol zit. Volgens Van Sluijs is dat onzin: "Overal op Arnestein is plaats. Alleen is die ruimte niet van de gemeente Middelburg, maar van projectontwikkelaars." Van Sluijs hoopt nog dat de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een meerderheid tegen de plannen oplevert.